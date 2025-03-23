x
23 марта 2025
|
последняя новость: 12:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 марта 2025
|
23 марта 2025
|
последняя новость: 12:01
23 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НХЛ. "1+1" Адама Фокса. Достижение Куинна Хьюза

Хоккей
НХЛ
время публикации: 23 марта 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 11:41
НХЛ. "1+1" Адама Фокса. Достижение Куинна Хьюза
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Ванкувер Кэнакс" 5:3.

На 56-й минуте была ничья 3:3.

Победный гол забросил Джонни Бродзински (в этом матче у него дубль). За 17 секунд до финальной сирены Джей Ти Миллер поразил пустые ворота.

"Рейнджерс" прервал серию из трех поражений.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс забил гол и сделал результативную передачу.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал результативную передачу. Он набрал очки в шестом матче подряд. Он набрал 400-е очко в НХЛ. Он стал вторым защитником "Кэнакс", набравшим 400 очков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2025

НХЛ. Волевая победа "хищников". Хет-трик Хертля. Две голевые передачи Люка Хьюза
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025

Шутаут Густавссона. Три гола за 102 секунды. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025

Известный хоккеист погиб во время катания на лыжах
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2025

Вежливая победа "Вашингтона". Дубль Зака Хаймана. Рекорд Макдэвида. Результаты матчей НХЛ