НХЛ. "1+1" Адама Фокса. Достижение Куинна Хьюза
время публикации: 23 марта 2025 г., 11:41 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 11:41
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Ванкувер Кэнакс" 5:3.
На 56-й минуте была ничья 3:3.
Победный гол забросил Джонни Бродзински (в этом матче у него дубль). За 17 секунд до финальной сирены Джей Ти Миллер поразил пустые ворота.
"Рейнджерс" прервал серию из трех поражений.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс забил гол и сделал результативную передачу.
Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал результативную передачу. Он набрал очки в шестом матче подряд. Он набрал 400-е очко в НХЛ. Он стал вторым защитником "Кэнакс", набравшим 400 очков.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2025