НХЛ. "1+1" Адама Фокса. Достижение Куинна Хьюза

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Ванкувер Кэнакс" 5:3.

На 56-й минуте была ничья 3:3.

Победный гол забросил Джонни Бродзински (в этом матче у него дубль). За 17 секунд до финальной сирены Джей Ти Миллер поразил пустые ворота.

"Рейнджерс" прервал серию из трех поражений.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс забил гол и сделал результативную передачу.

Еврейский защитник "Ванкувера" Куинн Хьюз сделал результативную передачу. Он набрал очки в шестом матче подряд. Он набрал 400-е очко в НХЛ. Он стал вторым защитником "Кэнакс", набравшим 400 очков.