"Формула-1". Победителем "Гран-при Китая" стал Оскар Пиастри

Победителем "Гран-при Китая" - второго этапа чемпи онаат "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Оскар Пиастри, стартовавший с поул-позиции.

Он в третий раз в карьере побеждает в гонке "Формулы-1".

Вторым финишировал его товарищ по команде Ландо Норрис.

Третьим - пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.

Действующий чемпион Макс Ферстаппен финишировал четвертым.

В общем зачете лидирует Ландо Норрис (44 очка). На втором месте Фестраппен (36), на третьем - Джордж Расселл (35).