"Формула-1". Победителем "Гран-при Китая" стал Оскар Пиастри
время публикации: 23 марта 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 11:08
Победителем "Гран-при Китая" - второго этапа чемпи онаат "Формулы-1" - стал пилот "Макларена" Оскар Пиастри, стартовавший с поул-позиции.
Он в третий раз в карьере побеждает в гонке "Формулы-1".
Вторым финишировал его товарищ по команде Ландо Норрис.
Третьим - пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.
Действующий чемпион Макс Ферстаппен финишировал четвертым.
В общем зачете лидирует Ландо Норрис (44 очка). На втором месте Фестраппен (36), на третьем - Джордж Расселл (35).
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