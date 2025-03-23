НХЛ. Волевая победа "хищников". Хет-трик Хертля. Две голевые передачи Люка Хьюза

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нешвилл" разгромил "Торонто" 5:2.

Монреаль Канадиенз - Колорадо Эвеланш 4:5 (буллиты)

"Колорадо" вел в счете 3:0 и 4:1 (на 50-й минуте).

На 50-й минуте хозяева забросили две шайбы за 30 секунд, а на 54-й минуте сравняли счет.

Победный буллит на счету Брока Нельсона. Он в этом матче забил гол и сделал результативную передачу.

Две шайбы забросил Юрай Слафковски (Монреаль).

Нешвилл Прэдейчез - Торонто Мейпл Лифс 5:2

После первого периода "Торонто" вел в счете 2:0.

По 3 очка набрали Люк Эванджелиста (1 + 2) и Филипп Форсберг (2+1). Форсберг - рекордсмен "Нешвилла" по количеству голов (107).

Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторз 2:3

Еврейский защитник "дьяволов" Люк Хьюз сделал две результативные передачи.

Во втором периоде гости забили два гола за 33 секунды.

Защитник "Оттавы" Томас Шабо провел 500-й матч в НХЛ.

Вегас Голден Найтс - Детройт Ред Уингз 6:3

"Детройт" вел в счете 1:0.

"Хет-трик" сделал Томаш Хертль (Вегас).

4 (1 + 3) набрал Джек Эйхель.

Марк Стоун (1 + 2) провел седьмую игру в этом сезоне, в которой он набрал 3 очка. Он близок к повторению рекорда "Вегаса" (8 игр в сезоне), который в прошлом сезоне установил Джонатан Маршессо.

Эдмонтон Ойлерз - Сиэтл Кракен 5:4

"Нефтяники" играли без соих лидеров Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.

Тр и шайбы забил Райан Нюджент-Хопкинс (Эдмонтон). Это его первый хет-трик с 2019 года. В этом матче он забил в равных составах, в большинстве и меньшинстве.

Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман сделал результативную передачу.

еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал результативную передачу.

Сан-Хосе Шаркс - Бостон Брюинз 3:1

"Бостон" проиграл пятый матч подряд.

Прервалась серия из 14 побед "Бостона" над "Сан-Хосе". Она длилась с 2017 года.