НХЛ. Волевая победа "хищников". Хет-трик Хертля. Две голевые передачи Люка Хьюза
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нешвилл" разгромил "Торонто" 5:2.
Монреаль Канадиенз - Колорадо Эвеланш 4:5 (буллиты)
"Колорадо" вел в счете 3:0 и 4:1 (на 50-й минуте).
На 50-й минуте хозяева забросили две шайбы за 30 секунд, а на 54-й минуте сравняли счет.
Победный буллит на счету Брока Нельсона. Он в этом матче забил гол и сделал результативную передачу.
Две шайбы забросил Юрай Слафковски (Монреаль).
Нешвилл Прэдейчез - Торонто Мейпл Лифс 5:2
После первого периода "Торонто" вел в счете 2:0.
По 3 очка набрали Люк Эванджелиста (1 + 2) и Филипп Форсберг (2+1). Форсберг - рекордсмен "Нешвилла" по количеству голов (107).
Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторз 2:3
Еврейский защитник "дьяволов" Люк Хьюз сделал две результативные передачи.
Во втором периоде гости забили два гола за 33 секунды.
Защитник "Оттавы" Томас Шабо провел 500-й матч в НХЛ.
Вегас Голден Найтс - Детройт Ред Уингз 6:3
"Детройт" вел в счете 1:0.
"Хет-трик" сделал Томаш Хертль (Вегас).
4 (1 + 3) набрал Джек Эйхель.
Марк Стоун (1 + 2) провел седьмую игру в этом сезоне, в которой он набрал 3 очка. Он близок к повторению рекорда "Вегаса" (8 игр в сезоне), который в прошлом сезоне установил Джонатан Маршессо.
Эдмонтон Ойлерз - Сиэтл Кракен 5:4
"Нефтяники" играли без соих лидеров Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля.
Тр и шайбы забил Райан Нюджент-Хопкинс (Эдмонтон). Это его первый хет-трик с 2019 года. В этом матче он забил в равных составах, в большинстве и меньшинстве.
Еврейский форвард "Эдмонтона" Зак Хайман сделал результативную передачу.
еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман сделал результативную передачу.
Сан-Хосе Шаркс - Бостон Брюинз 3:1
"Бостон" проиграл пятый матч подряд.
Прервалась серия из 14 побед "Бостона" над "Сан-Хосе". Она длилась с 2017 года.