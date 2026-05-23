НБА. Проигрывая 0:15, "Тендер" разгромил соперника
время публикации: 23 мая 2026 г., 09:42 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 09:42
"Оклахома-Сити Тендер" в гостях разгромил "Сан-Антонио Сперз" 123:108.
Счет в финальной серии Западной конференции НБА 2:1 в пользу действующего чемпиона.
Лидер "Тендер" Шай Гилджес-Александр сделал "дабл-дабл" (26 + 12 передач).
76 очков набрал игроки "Оклахома-Сити", вышедшие на замену (не входящие в стартовую пятерку).
Хозяева очень мощно начали матч 15:0.
