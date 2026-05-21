Баскетболист сборной Израиля погиб в автокатастрофе

20 мая в автокатастрофе на шоссе 90 погиб баскетболист сборной Израиля Раз Адам.

26-летний баскетболист был капитаном "Апоэля" (Верхняя Галилея).

Разыгрывающий выступал за клубы "Элицур Ирони" (Нагария), "Апоэль" (Тель-Авив), "Ирони" (Нес-Циона), "Ирони" (Кирьят-Ата).

В составе юношеской сборной Израиля (спортсмены до 20 лет) Раз Адам дважды становился победителем юношеского чемпионата Европы.