Баскетболист сборной Израиля погиб в автокатастрофе
время публикации: 21 мая 2026 г., 00:22 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 00:30
20 мая в автокатастрофе на шоссе 90 погиб баскетболист сборной Израиля Раз Адам.
26-летний баскетболист был капитаном "Апоэля" (Верхняя Галилея).
Разыгрывающий выступал за клубы "Элицур Ирони" (Нагария), "Апоэль" (Тель-Авив), "Ирони" (Нес-Циона), "Ирони" (Кирьят-Ата).
В составе юношеской сборной Израиля (спортсмены до 20 лет) Раз Адам дважды становился победителем юношеского чемпионата Европы.
