21 мая 2026
последняя новость: 00:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Баскетболист сборной Израиля погиб в автокатастрофе

Баскетбол
время публикации: 21 мая 2026 г., 00:22 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 00:30
Баскетболист сборной Израиля погиб в автокатастрофе
AP Photo/Yuki Iwamura

20 мая в автокатастрофе на шоссе 90 погиб баскетболист сборной Израиля Раз Адам.

26-летний баскетболист был капитаном "Апоэля" (Верхняя Галилея).

Разыгрывающий выступал за клубы "Элицур Ирони" (Нагария), "Апоэль" (Тель-Авив), "Ирони" (Нес-Циона), "Ирони" (Кирьят-Ата).

В составе юношеской сборной Израиля (спортсмены до 20 лет) Раз Адам дважды становился победителем юношеского чемпионата Европы.

