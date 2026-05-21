НБА. "Оклахома-Сити Тендер" сравнял счет в серии
время публикации: 21 мая 2026 г., 08:33 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 08:33
Во втором матче финальной серии Западной конференции НБА "Оклахома-Сити" победил "Сан-Антонио" 122:113.
Счет в серии 1:1.
Шай Гилджес-Александр, признанный MVP регулярного сезона второй год подряд, набрал 30 очков, сделал 4 подбора и 9 передач.
Лучшим в составе "шпор" был Стефон Касл (25). Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (21 + 17 подборов + 6 передач + 4 блок-шота).
