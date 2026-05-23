Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бокс. Взвешивание в Египте. Верховен тяжелее Усика на 11.5 кг

Бокс
время публикации: 23 мая 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 09:12
Бокс. Взвешивание в Египте. Верховен тяжелее Усика на 11.5 кг
AP Photo/Alastair Grant, File

Сегодня в Гизе, Египет, состоится большой вечер бокса. В главном поединке встретятся украинец Александр Усик и Рико Верховен (Нидерланды).

Бой за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC.

Перед боем состоялась церемония взвешивания.

Вес Усика 105.8 кг, Верховена - 117.3.

Начало боя Усик - Верховен примерно в 00:45 24 мая по израильскому времени.

