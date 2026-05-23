Бокс. Взвешивание в Египте. Верховен тяжелее Усика на 11.5 кг
время публикации: 23 мая 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 23 мая 2026 г., 09:12
Сегодня в Гизе, Египет, состоится большой вечер бокса. В главном поединке встретятся украинец Александр Усик и Рико Верховен (Нидерланды).
Бой за титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC.
Перед боем состоялась церемония взвешивания.
Вес Усика 105.8 кг, Верховена - 117.3.
Начало боя Усик - Верховен примерно в 00:45 24 мая по израильскому времени.
