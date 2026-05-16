СМИ. Конор Макгрегор проведет бой в турнире UFC 11 июля
время публикации: 16 мая 2026 г., 12:40 | последнее обновление: 16 мая 2026 г., 12:47
Американские СМИ утверждают, что Конор Макгрегор проведет бой в июле.
Предполагается. что легендарный ирландский боец проведет бой против американца Макса Холоуэя.
Поединок двух экс-чемпионов станет главным боем турнира UFC 329, который состоится 11 июля.
По данным источника, "стороны близки к подписанию контракта на бой".
