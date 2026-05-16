Бокс. Немецкий супертяж победил нокаутом на 15-й секунде

В Мангейме состоялся поединок боксеров супертяжелого веса.

Немец Виктор Юрк одержал победу нокаутом на 15-й секунде боя над колумбийцем Эдвином Кастильо.

Некоторые СМИ пишут, что нокаут был на 5-й секунде. А еще 10 секунд судья решал останавливать ли бой.

Немецкий боксер отправил соперника на настил ринга первым же ударом. Это его 14-я победа в 14 боях на профессиональном ринге (в 12 нокаутом).

Видео очень короткого боя опубликовано в инстаграме.