Skate America. Израильские фигуристы заняли восьмое место
время публикации: 23 октября 2024 г., 06:12 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 06:14
Победителями первого этапа Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, набравшие 206.38 балла.
На втором месте американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (205.63).
Третье место заняли Оливия Смарт и Тим Дик (Испания) (189.44).
Израильтяне Елизавета Ткаченко и Алексей Кильяков заняли восьмое место (166.94).
Ссылки по теме