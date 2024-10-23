x
23 октября 2024
|
последняя новость: 06:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2024
|
23 октября 2024
|
последняя новость: 06:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Skate America. Израильские фигуристы заняли восьмое место

время публикации: 23 октября 2024 г., 06:12 | последнее обновление: 23 октября 2024 г., 06:14
Skate America. Израильские фигуристы заняли восьмое место
AP Photo/Tony Gutierrez

Победителями первого этапа Гран-при по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, набравшие 206.38 балла.

На втором месте американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (205.63).

Третье место заняли Оливия Смарт и Тим Дик (Испания) (189.44).

Израильтяне Елизавета Ткаченко и Алексей Кильяков заняли восьмое место (166.94).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 октября 2024

Skate America. Два золота завоевали японские фигуристы. Израильская пара на 10-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 октября 2024

Юниорский Гран-при. Победила американка. Израильская фигуристка на 13-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 октября 2024

Израильская фигуристка стала победительницей турнира в Шотландии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 октября 2024

Этап юниорского Гран-при. Израильский фигурист на четвертом месте после короткой программы