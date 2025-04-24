Сенсационное поражение "Ювентуса". Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Италии. "Ювентус" сенсационно проиграл "Парме" 0:1.

Кальяри - Фиорентина (Флоренция) 1:2

"Фиорентина" одержала волевую победу в Серии А впервые с сентября 2024 года.

Дженоа - Лацио (Рим) 0:2

"Римские орлы" не проиграли в четвертой игре подряд и поднялись на шестое место.

19-летний израильский полузащитник Лиор Касса остался у генуэзцев в запасе.

Парма - Ювентус (Турин) 1:0

"Парма" впервые победила "Ювентус" в матче чемпионата с апреля 2015 года.

Пармезанцы не проигрывают в шести матчах и оторвались от зоны вылета на 6 очков.

"Ювентус" опустился на 5-е место.

Статистическое преимущество у туринцев (66% владения мячом, 16:6 по ударам). Но из 16 ударов точными были только 2. Во втором тайме гости не создали голевых моментов.

Победный гол на последних секундах первого тайма забил Матео Пеллегрино.

Торино - Удинезе 2:0