"Арсенал" не смог победить в дерби. Чемпионство "Ливерпуля" уже близко

В матче тридцать четвертого тура чемпионата Англии "Арсенал" не смог обыграть "Кристал Пэлас" 2:2.

Это девятая ничья "канониров" в матчах Премьер-лиги в этом сезоне.

"Ливерпуль" может стать чемпионом после ближайшего матча против "Тоттенхэма". Достаточно не проиграть.

На 3-й минуте Эдегор навесил со штрафного. Якуб Кивер головой отправил мяч в ближний угол 1:0.

На 7-й минуте Кивер заблокировал удар Камады.

На 27-й минуте "стекольщики" оригинально разыграли угловой. Навес на линию штрафной. Эберечи Эзе нанес удар слету. Мяч от штанги влетел в сетку 1:1.

На 30-й минуте Эзе сбросил мяч. Бывший нападающий "Арсенала" Нкетиа нанес удар. Мяч попал в Кивера.

На 42-й минуте Леандро Троссар метров с 15 отправил мяч в нижний угол 2:1.

На 66-й минуте гости едва не отыгрались. После углового Гейи пробил головой. Райя мяч отразил.

На 70-й минуте забил Габриэль Мартинелли. Гол "канониров" не засчитан из-за офсайда.

На 80-й минуте опасно пробил Сака. Хендерсон мяч парировал.

На 83-й минуте Салиба потерял мяч перед своей штрафной. Жан-Филипп Матета метров с 25 перебросил мяч через вратаря 2:2. 27-й гол в чемпионате французского форварда с тех пор как "орлов" возглавил Оливер Гласнер.