Европейский олимпийский фестиваль. Спортивная гимнастика. Израильтяне завоевали бронзовую медаль
время публикации: 24 июля 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 19:58
Соревнования по спортивной гимнастике Европейского олимпийского молодежного фестиваля проходят в Осиеке, Хорватия.
В соревнованиях смешанных команд израильтяне заняли третье место.
Бронзовую медаль завоевали Офир Шмуэли и Ноам Беркович. Их результат 24.200 балла.
Чемпионами стали французы, на втором месте итальянцы.
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