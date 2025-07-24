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Европейский олимпийский фестиваль. Спортивная гимнастика. Израильтяне завоевали бронзовую медаль

Спортивная гимнастика
время публикации: 24 июля 2025 г., 19:39 | последнее обновление: 24 июля 2025 г., 19:58
Европейский олимпийский фестиваль. Спортивная гимнастика. Израильтяне завоевали бронзовую медаль
AP Photo/Jeff Roberson, File

Соревнования по спортивной гимнастике Европейского олимпийского молодежного фестиваля проходят в Осиеке, Хорватия.

В соревнованиях смешанных команд израильтяне заняли третье место.

Бронзовую медаль завоевали Офир Шмуэли и Ноам Беркович. Их результат 24.200 балла.

Чемпионами стали французы, на втором месте итальянцы.

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