Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Артем Долгопят занял седьмое место

В Лейпциге продолжается чемпионата Европы по спортивной гимнастике.

Чемпионом в вольных упражнениях третий раз подряд стал британец Люк Уайтхаус.

На втором месте британец Гарри Хепуорт. На третьем - итальянец Лоренцо Мин Казали.

Израильтянин Артем Долгопят занял седьмое место.