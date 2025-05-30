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Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Артем Долгопят занял седьмое место

Спортивная гимнастика
Знаменитые спортсмены
время публикации: 30 мая 2025 г., 18:33 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 18:33
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Артем Долгопят занял седьмое место
AP Photo/Charlie Riedel

В Лейпциге продолжается чемпионата Европы по спортивной гимнастике.

Чемпионом в вольных упражнениях третий раз подряд стал британец Люк Уайтхаус.

На втором месте британец Гарри Хепуорт. На третьем - итальянец Лоренцо Мин Казали.

Израильтянин Артем Долгопят занял седьмое место.

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