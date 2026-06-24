Балканский чемпионат по легкой атлетике. Израильтяне завоевали пять медалей
время публикации: 24 июня 2026 г., 11:42 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 11:42
В Греции проходит Балканский чемпионат по легкой атлетике.
Израильтянин Омри Шифф завоевал бронзовую медаль в беге на 400 метров с барьерами.
Израильтянка Эстель Валеану заняла четвертое место в метании диска.
В толкании ядра Менахем Мендель Хен занял десятое место.
Израильтянка Шани Закай заняла второе место в беге на 800 метров.
Ярден Мантель завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом.
Израильтяне заняли второе место в мужской эстафете 4 по 100 метров.
Орон Карнивский занял пятое место в беге на 110 метров с барьерами.
Караван Халаби Каблан заняла четвертое место в беге на 1500 метров.
Земену Мучи занял четвертое место в беге на 3000 метров с препятствиями.
Израильтянки заняли третье место в эстафете 4 по 400 метров.
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