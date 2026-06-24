Балканский чемпионат по легкой атлетике. Израильтяне завоевали пять медалей

В Греции проходит Балканский чемпионат по легкой атлетике.

Израильтянин Омри Шифф завоевал бронзовую медаль в беге на 400 метров с барьерами.

Израильтянка Эстель Валеану заняла четвертое место в метании диска.

В толкании ядра Менахем Мендель Хен занял десятое место.

Израильтянка Шани Закай заняла второе место в беге на 800 метров.

Ярден Мантель завоевала бронзовую медаль в прыжках с шестом.

Израильтяне заняли второе место в мужской эстафете 4 по 100 метров.

Орон Карнивский занял пятое место в беге на 110 метров с барьерами.

Караван Халаби Каблан заняла четвертое место в беге на 1500 метров.

Земену Мучи занял четвертое место в беге на 3000 метров с препятствиями.

Израильтянки заняли третье место в эстафете 4 по 400 метров.