Легкая атлетика. 20-летний американец установил мировой рекорд
время публикации: 11 июня 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 21:13
В забеге чемпионата NCAA в Юджине, Орегон, был установлен мировой рекорд в беге на 110 метров с барьерами.
20-летний американец Джа`Кобе Тарп преодолел дистанцию за 12.75 секунды.
Он на 5 сотых секунды улучшил рекорд, установленный американцем Арисом Мерриттом в 2012 году.
Джа`Кобе Тарп - победитель молодежного чемпионата мира 2024 года.
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