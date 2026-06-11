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Спорт

Легкая атлетика. 20-летний американец установил мировой рекорд

Легкая атлетика
Рекорды мира
время публикации: 11 июня 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 21:13
Легкая атлетика. 20-летний американец установил мировой рекорд
AP Photo/Petr David Josek

В забеге чемпионата NCAA в Юджине, Орегон, был установлен мировой рекорд в беге на 110 метров с барьерами.

20-летний американец Джа`Кобе Тарп преодолел дистанцию за 12.75 секунды.

Он на 5 сотых секунды улучшил рекорд, установленный американцем Арисом Мерриттом в 2012 году.

Джа`Кобе Тарп - победитель молодежного чемпионата мира 2024 года.

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