Легкая атлетика. 20-летний американец установил мировой рекорд

В забеге чемпионата NCAA в Юджине, Орегон, был установлен мировой рекорд в беге на 110 метров с барьерами.

20-летний американец Джа`Кобе Тарп преодолел дистанцию за 12.75 секунды.

Он на 5 сотых секунды улучшил рекорд, установленный американцем Арисом Мерриттом в 2012 году.

Джа`Кобе Тарп - победитель молодежного чемпионата мира 2024 года.