Медалистка Парижской олимпиады, звезда OnlyFans, дисквалифицирована на 20 месяцев
время публикации: 02 мая 2026 г., 15:47 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 15:47
Канадская легкоатлетка (прыжки с шестом) Алиша Ньюман дисквалифицирована на 20 месяцев за уклонение от допинг-тестирования, сообщает Sport Bible.
Бронзовая медалистка Парижской олимпиады признала свою вину в пропуске трех допинг-тестов во внесоревновательный период.
Она объяснила пропуск "значительными изменениями в личной и профессиональной жизни".
Спортсменка ведет популярный эротический блог в сети OnlyFans.
Алиша Ньюман - бронзовый призер Парижской олимпиады, победительница Игр Содружества 2018 года, чемпионка юниорских Панамериканских игр 2013 года, рекордсменка Канады, бронзовый призер Игр Содружества 2014 года, бронзовый призер Панамериканских игр 2019 года.
