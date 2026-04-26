Лондонский марафон. Кениец установил мировой рекорд

Кениец Себастьян Саве стал победителем Лондонского марафона и мировым рекордсменом.

Он первым в официальных соревнованиях преодолел марафонскую дистанцию менее чем за 2 часа - 1 час 59 минут 30 секунд.

Предыдущий рекорд мира установил кениец Келвин Киптум в 2023 году - 2 часа 35 секунд.

В 2019 году Элиуд Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию за 1 час 59 минут 40 секунд. Но это произошло в специальном забеге, а не на официальных соревнованиях.