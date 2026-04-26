26 апреля 2026
последняя новость: 15:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Лондонский марафон. Кениец установил мировой рекорд

Легкая атлетика
время публикации: 26 апреля 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 15:41
AP Photo/Ian Walton

Кениец Себастьян Саве стал победителем Лондонского марафона и мировым рекордсменом.

Он первым в официальных соревнованиях преодолел марафонскую дистанцию менее чем за 2 часа - 1 час 59 минут 30 секунд.

Предыдущий рекорд мира установил кениец Келвин Киптум в 2023 году - 2 часа 35 секунд.

В 2019 году Элиуд Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию за 1 час 59 минут 40 секунд. Но это произошло в специальном забеге, а не на официальных соревнованиях.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 апреля 2026

Израильтянка заняла седьмое место в полумарафоне в Познани
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 апреля 2026

Шуре Демисе установила рекорд Парижского марафона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

Установлен рекорд Тель-авивского марафона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Марафон. Определены чемпионы Израиля