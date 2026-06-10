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Прыжки с шестом. Впервые с 2023 года Арман Дюплантис не выиграл турнир

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Легкая атлетика
время публикации: 10 июня 2026 г., 07:42 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 07:42
Прыжки с шестом. Впервые с 2023 года Арман Дюплантис не выиграл турнир
AP Photo/Ng Han Guan

Победителем этапа "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме в прыжках в высоту стла австралиец Кертис Маршалл.

Он победил с результатом 5.9 метра.

Впервые с 2023 года швед Арман Дюплантис, многократный рекордсмен мира, не выиграл турнир.

Он дважды не смог взять высоту 6 метров. В третьей попытке спортсмен заявил 6.05, но и эта попытка была неудачной.

Арман Дюплантис - двукратный олипийский чемпион, трехкратный чемпион мира, 15-кратный мировой рекордсмен.

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