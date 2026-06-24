Перераспределены медали Лондонской олимпиады в связи с дисквалификацией российской легкоатлетки
время публикации: 24 июня 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 12:19
МОК лишил россиянку Екатерину Поистогову серебряной медали Лондонской олимпиады в беге на 800 метров.
Екатерина Гулиева (Поистогова) дисквалифицирована на 4 года.
Изначально она финишировала третьей, а серебряную медаль получила после дисквалификации победительницы забега россиянки Марии Савиновой.
Серебряную медаль передадут кенийке Памеле Джелимо, бронзовую - американке Алисии Монтано.
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