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Перераспределены медали Лондонской олимпиады в связи с дисквалификацией российской легкоатлетки

Легкая атлетика
Дисквалификация
время публикации: 24 июня 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 12:19
Перераспределены медали Лондонской олимпиады в связи с дисквалификацией российской легкоатлетки
AP Photo/Petr David Josek, file

МОК лишил россиянку Екатерину Поистогову серебряной медали Лондонской олимпиады в беге на 800 метров.

Екатерина Гулиева (Поистогова) дисквалифицирована на 4 года.

Изначально она финишировала третьей, а серебряную медаль получила после дисквалификации победительницы забега россиянки Марии Савиновой.

Серебряную медаль передадут кенийке Памеле Джелимо, бронзовую - американке Алисии Монтано.

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