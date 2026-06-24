Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) в 58-й раз стал чемпионом Израиля
время публикации: 24 июня 2026 г., 00:18 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 00:23
Тель-авивский "Маккаби" в 58-й раз стал чемпионом Израиля по баскетболу.
В четвертом матче финальной серии "желтые" победили земляков из "Апоэля" 83:79.
Счет в серии 3:1.
После 10 минут 22:20.
Первую половину матча выиграл "Апоэль" 43:42.Псле 30 минут "красные" впереди 64:62.
Лидер "Апоэля" Ям Мадар был близок к "дабл-даблу" (26 + 9 передач).
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