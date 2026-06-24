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Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) в 58-й раз стал чемпионом Израиля

Баскетбол
Спорт/важное
время публикации: 24 июня 2026 г., 00:18 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 00:23
Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) в 58-й раз стал чемпионом Израиля
AP Photo/Lindsey Wasson

Тель-авивский "Маккаби" в 58-й раз стал чемпионом Израиля по баскетболу.

В четвертом матче финальной серии "желтые" победили земляков из "Апоэля" 83:79.

Счет в серии 3:1.

После 10 минут 22:20.

Первую половину матча выиграл "Апоэль" 43:42.Псле 30 минут "красные" впереди 64:62.

Лидер "Апоэля" Ям Мадар был близок к "дабл-даблу" (26 + 9 передач).

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