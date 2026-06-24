Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) в 58-й раз стал чемпионом Израиля

Тель-авивский "Маккаби" в 58-й раз стал чемпионом Израиля по баскетболу.

В четвертом матче финальной серии "желтые" победили земляков из "Апоэля" 83:79.

Счет в серии 3:1.

После 10 минут 22:20.

Первую половину матча выиграл "Апоэль" 43:42.Псле 30 минут "красные" впереди 64:62.

Лидер "Апоэля" Ям Мадар был близок к "дабл-даблу" (26 + 9 передач).