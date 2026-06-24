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Спорт

Драфт НБА. Первым выбран Эй Джей Дибанца

Баскетбол
НБА
время публикации: 24 июня 2026 г., 08:49 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 08:57
Драфт НБА. Первым выбран Эй Джей Дибанца
AP Photo/Adam Hunger

В Бруклине прошел первый раунд драфта НБА 2026 года. Второй раунд состоится завтра.

В первой десятке были выбраны только американские баскетболисты.

Под первым номером "Вашингтон" выбрал форварда Эй Джея Дибанцу.

Кроме американцев в первом раунде драфта были выбраны два немца, два испанца, мексиканец и доминиканец.

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