Драфт НБА. Первым выбран Эй Джей Дибанца
время публикации: 24 июня 2026 г., 08:49 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 08:57
В Бруклине прошел первый раунд драфта НБА 2026 года. Второй раунд состоится завтра.
В первой десятке были выбраны только американские баскетболисты.
Под первым номером "Вашингтон" выбрал форварда Эй Джея Дибанцу.
Кроме американцев в первом раунде драфта были выбраны два немца, два испанца, мексиканец и доминиканец.
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