x
24 июня 2026
|
последняя новость: 15:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
24 июня 2026
|
24 июня 2026
|
последняя новость: 15:44
24 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Вольная борьба. В Софии погибла участница олимпиады 2016 года

Знаменитые спортсмены
Вольная борьба
время публикации: 24 июня 2026 г., 15:36 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 15:36
Вольная борьба. В Софии погибла участница олимпиады 2016 года
AP Photo/Charlie Riedel

23 июня в Софии погибла известная венгерская спортсменка (вольная борьба) Жанетт Немет, сообщают венгерские СМИ.

32-летняя спортсменка упала с 11-го этажа (из своей квартиры).

Некоторые СМИ предполагают, что это могло быть самоубийство.

Жанетт Немет - участница олимпиады 2016 года, серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, бронзовый - 2019.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 июня 2026

Стрельба из лука. В ДТП погибла участница Токийской и Парижской олимпиад
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2026

В Ашкелоне умер старейший советский олимпиец
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июня 2026

Погиб 21-летний российский хоккеист
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026

В ДТП погиб известный греческий футболист