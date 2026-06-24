Вольная борьба. В Софии погибла участница олимпиады 2016 года
время публикации: 24 июня 2026 г., 15:36 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 15:36
23 июня в Софии погибла известная венгерская спортсменка (вольная борьба) Жанетт Немет, сообщают венгерские СМИ.
32-летняя спортсменка упала с 11-го этажа (из своей квартиры).
Некоторые СМИ предполагают, что это могло быть самоубийство.
Жанетт Немет - участница олимпиады 2016 года, серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, бронзовый - 2019.
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