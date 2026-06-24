Вольная борьба. В Софии погибла участница олимпиады 2016 года

23 июня в Софии погибла известная венгерская спортсменка (вольная борьба) Жанетт Немет, сообщают венгерские СМИ.

32-летняя спортсменка упала с 11-го этажа (из своей квартиры).

Некоторые СМИ предполагают, что это могло быть самоубийство.

Жанетт Немет - участница олимпиады 2016 года, серебряный призер чемпионата Европы 2017 года, бронзовый - 2019.