В ДТП погиб известный греческий футболист
время публикации: 03 июня 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 11:23
1 июня в ДТП в Яннине погиб известный греческий футболист Мариос Иконому, сообщают греческие СМИ.
Защитник выступал за клубы "Яннина", "Кальяри", "Болонья", СПАЛ (Феррара), "Бари", АЕК (Афины), "Копенгаген", "Сампдория" (Генуя), "Панетоликос".
Чемпион Дании 2022 года.
В 2016-18 годах Мариос Иконому был игроком сборной Греции.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026