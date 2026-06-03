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Спорт

В ДТП погиб известный греческий футболист

Футбол
время публикации: 03 июня 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 11:23
В ДТП погиб известный греческий футболист
AP Photo/Antonio Calanni

1 июня в ДТП в Яннине погиб известный греческий футболист Мариос Иконому, сообщают греческие СМИ.

Защитник выступал за клубы "Яннина", "Кальяри", "Болонья", СПАЛ (Феррара), "Бари", АЕК (Афины), "Копенгаген", "Сампдория" (Генуя), "Панетоликос".

Чемпион Дании 2022 года.

В 2016-18 годах Мариос Иконому был игроком сборной Греции.

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