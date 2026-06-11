В Ашкелоне умер старейший советский олимпиец
время публикации: 11 июня 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 12:19
10 июня в Ашкелоне на 102-м году жизни умер старейший советский олимпиец Юлен Уралов, сообщают российские и израильские СМИ.
Он был участником олимпиады 1952 года (фехтование на рапирах), двукратным чемпионом СССР в индивидуальном первенстве (в 1952 и 1953 годах).
Юлен Исаакович Уралов - участник Великой отечественной войны.
В начале 1990-х годов он репатриировался в Израиль и много сделал для развития фехтования в Израиле.
Юлен Уралов работал тренером.
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