В Ашкелоне умер старейший советский олимпиец

10 июня в Ашкелоне на 102-м году жизни умер старейший советский олимпиец Юлен Уралов, сообщают российские и израильские СМИ.

Он был участником олимпиады 1952 года (фехтование на рапирах), двукратным чемпионом СССР в индивидуальном первенстве (в 1952 и 1953 годах).

Юлен Исаакович Уралов - участник Великой отечественной войны.

В начале 1990-х годов он репатриировался в Израиль и много сделал для развития фехтования в Израиле.

Юлен Уралов работал тренером.