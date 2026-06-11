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Спорт

В Ашкелоне умер старейший советский олимпиец

Фехтование
Знаменитые спортсмены
время публикации: 11 июня 2026 г., 11:52 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 12:19
В Ашкелоне умер старейший советский олимпиец
AP Photo/Nell Redmond, File

10 июня в Ашкелоне на 102-м году жизни умер старейший советский олимпиец Юлен Уралов, сообщают российские и израильские СМИ.

Он был участником олимпиады 1952 года (фехтование на рапирах), двукратным чемпионом СССР в индивидуальном первенстве (в 1952 и 1953 годах).

Юлен Исаакович Уралов - участник Великой отечественной войны.

В начале 1990-х годов он репатриировался в Израиль и много сделал для развития фехтования в Израиле.

Юлен Уралов работал тренером.

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