Бокс. Россиянин нокаутировал венесуэльца и завоевал пояс IBF International
В Москве состоялся бой за пояс IBF International в полулегком весе. Россиянин Альберт Батыргазиев в четвертом раунде нокаутировал венесуэльца Франклина Манзанилью.
Альберт одержал пятую победу в пяти поединках на профессиональном ринге.
Альберт Батыргазиев - чемпион Токийской олимпиады.
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