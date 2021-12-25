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NEWSru.co.il :: Спорт25 декабря 2021 г., 09:28

Бокс. Россиянин нокаутировал венесуэльца и завоевал пояс IBF International

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Альберт Батыргазмев

В Москве состоялся бой за пояс IBF International в полулегком весе. Россиянин Альберт Батыргазиев в четвертом раунде нокаутировал венесуэльца Франклина Манзанилью.

Альберт одержал пятую победу в пяти поединках на профессиональном ринге.

Альберт Батыргазиев - чемпион Токийской олимпиады.

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