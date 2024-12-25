Жеребьевка чемпионата Европы по бейсболу. Соперники израильтян
время публикации: 25 декабря 2024 г., 12:47 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 12:47
Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по бейсболу 2025 года.
Турнир пройдет с 20 по 27 сентября в Нидерландах, Италии и Бельгии.
Группа А Матчи пройдут в Роттердаме.
Испания, Германия, Чехия, Швеция.
Группа В Матчи пройдут в Роттердаме.
Великобритания, Нидерланды, Израиль, Франция.
Группа С Матчи пройдут в Милане.
Италия, Швейцария, Греция, Литва.
Группа DМатчи пройдут в Антверпене.
Хорватия, Венгрия, Бельгия, Австрия.
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