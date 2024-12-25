Жеребьевка чемпионата Европы по бейсболу. Соперники израильтян

Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по бейсболу 2025 года.

Турнир пройдет с 20 по 27 сентября в Нидерландах, Италии и Бельгии.

Группа А Матчи пройдут в Роттердаме.

Испания, Германия, Чехия, Швеция.

Группа В Матчи пройдут в Роттердаме.

Великобритания, Нидерланды, Израиль, Франция.

Группа С Матчи пройдут в Милане.

Италия, Швейцария, Греция, Литва.

Группа DМатчи пройдут в Антверпене.

Хорватия, Венгрия, Бельгия, Австрия.