UFC 324: Гэтжи победил Пимблетта и завоевал титул, О'Мэлли выиграл и готов к титульному бою
В главном бою турнира UFC 324 в Лас-Вегасе Джастин Гэтжи победил Пэдди Пимблетта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) и завоевал временный пояс UFC в легком весе.
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли выиграл у Сонга Ядуна единогласным решением (29-28 ×3), после чего публично заявил о желании вновь выйти на титульный бой и назвал желаемым соперником Петра Яна.
Другие результаты:
Вальдо Кортес-Акоста победил Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде.
Наталия Сильва победила Роуз Намаюнас – единогласное решение (29-28 ×3).
Жан Сильва победил Арнольда Аллена – единогласное решение (30-27, 29-28 ×2).
Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигейреду – единогласное решение (30-27 ×3).
Атеба Готье победил Андрея Пуляева – единогласное решение (30-27, 29-28 ×2).
Никита Крылов победил Модестаса Букаускаса – нокаут в третьем раунде.
Алекс Перес победил Чарльза Джонсона техническим нокаутом в первом раунде.
Джош Хокит победил Дензела Фримена техническим нокаутом в первом раунде.
Тай Миллер победил Адама Фугитту техническим нокаутом в первом раунде.
Два боя были отменены: Турсиос – Смотерман (после инцидента на взвешивании) и Майкл Джонсон – Александр Эрнандес.