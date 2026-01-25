x
25 января 2026
25 января 2026
Спорт

UFC 324: Гэтжи победил Пимблетта и завоевал титул, О'Мэлли выиграл и готов к титульному бою

Смешанные единоборства
время публикации: 25 января 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 07:54
В главном бою турнира UFC 324 в Лас-Вегасе Джастин Гэтжи победил Пэдди Пимблетта единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) и завоевал временный пояс UFC в легком весе.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли выиграл у Сонга Ядуна единогласным решением (29-28 ×3), после чего публично заявил о желании вновь выйти на титульный бой и назвал желаемым соперником Петра Яна.

Другие результаты:

Вальдо Кортес-Акоста победил Деррика Льюиса техническим нокаутом во втором раунде.

Наталия Сильва победила Роуз Намаюнас – единогласное решение (29-28 ×3).

Жан Сильва победил Арнольда Аллена – единогласное решение (30-27, 29-28 ×2).

Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигейреду – единогласное решение (30-27 ×3).

Атеба Готье победил Андрея Пуляева – единогласное решение (30-27, 29-28 ×2).

Никита Крылов победил Модестаса Букаускаса – нокаут в третьем раунде.

Алекс Перес победил Чарльза Джонсона техническим нокаутом в первом раунде.

Джош Хокит победил Дензела Фримена техническим нокаутом в первом раунде.

Тай Миллер победил Адама Фугитту техническим нокаутом в первом раунде.

Два боя были отменены: Турсиос – Смотерман (после инцидента на взвешивании) и Майкл Джонсон – Александр Эрнандес.

