В аэропорту Стамбула умер бывший тренер сборных Молдовы и Ирана

9 марта в аэропорту Стамбула умер известный турецкий тренер Энгин Фырат, сообщают турецкие СМИ.

Он прилетел из Бейрута и перенес сердечный приступ.

56-летний специалист месяц назад был назначен главным тренером ливанского клуба "Аль-Неймех".

Энгин Фырат в 2007-08 годах был помощником главного тренера сборной Ирана.

В 2019-21 годах турецкий специалист был наставником сборной Молдовы, в 2021-24 - Кении.