В аэропорту Стамбула умер бывший тренер сборных Молдовы и Ирана
время публикации: 11 марта 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 16:00
9 марта в аэропорту Стамбула умер известный турецкий тренер Энгин Фырат, сообщают турецкие СМИ.
Он прилетел из Бейрута и перенес сердечный приступ.
56-летний специалист месяц назад был назначен главным тренером ливанского клуба "Аль-Неймех".
Энгин Фырат в 2007-08 годах был помощником главного тренера сборной Ирана.
В 2019-21 годах турецкий специалист был наставником сборной Молдовы, в 2021-24 - Кении.
