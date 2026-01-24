Лига Европы: "Маккаби" Тель-Авив уступил "Фрайбургу" 0:1 и потерял шансы на выход из группы

Тель-авивский "Маккаби" проиграл в гостях немецкому "Фрайбургу" 0:1 в матче 7-го тура Лиги Европы. Единственный гол был забит на 82-й минуте: форвард "Фрайбурга" Игор Матанович отличился ударом головой.

Встреча прошла во Фрайбурге на Europa-Park Stadion и долгое время оставалась безголевой – израильская команда сделала ставку на организованную оборону, но пропустила в концовке.

По итогам поражения "Маккаби" Тель-Авив лишился шансов продолжить борьбу за выход в следующий этап.