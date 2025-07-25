Умер известный легкоатлет, чемпион Московсской олимпиады
время публикации: 25 июля 2025 г., 13:09 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 13:09
24 июля на 71-м году жизни умер известный советский легкоатлет Виктор Бураков, сообщают украинские СМИ.
Он - чемпион Московской олимпиады в эстафете 4 по 400 метров, чемпион Универсиады 1981 года в эстафете 4 по 400 метров.
По окончании спортивной карьеры Виктор Бураков работал директором спортивной школы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025