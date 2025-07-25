Умер известный легкоатлет, чемпион Московсской олимпиады

24 июля на 71-м году жизни умер известный советский легкоатлет Виктор Бураков, сообщают украинские СМИ.

Он - чемпион Московской олимпиады в эстафете 4 по 400 метров, чемпион Универсиады 1981 года в эстафете 4 по 400 метров.

По окончании спортивной карьеры Виктор Бураков работал директором спортивной школы.