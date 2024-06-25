Евро 2024. Испанцы победили во всех матчах группового этапа

Сборная Испании вышла в плэй-офф чемпионата Европы по футболу, во второй раз в истории победив во всех матчах группового этапа первенства континента (первый - в 2008 году).

В матче третьего тура испанцы победили сборную Албании 1:0.

Впервые в истории испанцы не пропустили в матчах групповой стадии Евро.

Албания: Стракоша, Балиу, Джимшити, Айети, Митай, Лячи (Бериша, 70), Байрами (Ходжа, 70), Рамадани, Аслани, Асани (Мучи, 81), Манай (Броя, 59).

Испания: Райя, Навас, Лапорт (Ле Норман, 46), Вивиан, Гримальдо, Мерино, Ольмо (Алекс Баэна, 84), Субименди, Ойарсабаль (Лопес, 62), Ферран Торрес (Ямаль, 71), Хоселу (Мората, 72).

У испанцев громадное преимущество (62% владения мячом, 13:9 по ударам, 6:2 по угловым). Точнее по воротам били албанцы 4:2.

На 13-й минуте Ферран Торрес выскочил из-за спины защитника и открыл счет 0:1.

На 38-й минуте испанцы едва не организовали гол в свои ворота. Райя неудачно выбил мяч, попавший в защитника и отлетевший в сторону ворот. Вратарь мяч поймал.

На 45-й минуте Аслани нанес опасный удар из полукруга перед штрафной. Райя с трудом мяч поймал.

На 47-й минуте Хоселу нанес удар через себя. Мяч пролетел рядом с верхним углом ворот.

На 64-й минуте Аслани навесил со штрафного. Броя пытался перебросить мяч через вратаря. Райя парировал. На второй минуте компенсированного времени Аслани навесил со штрафного. Броя из центра штрафной нанес удар в верхний угол. Вратарь мяч отразил.