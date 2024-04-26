Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Тимна-Нельсон-Леви завоевала бронзовую медаль

В первый день чемпионата Европы по дзюдо, который проходит в Загребе, израильтянки завоевали две бронзовые медали.

Израильтянка Тимна Нельсон-Леви (весовая категория до 57 кг) заняла третье место.

Она победила польку Арлету Подоляк, австрийку Лизу Грабнер.

В четвертьфинале израильтянка проиграла будущей чемпионке украинке Дарье Белодид.

На пути к бронзовой медали Тимна Нельсон Леви победила двух немок. В утешительной схватке - Селию Баллхаус, в поединке за бронзу - Полин Штарке.