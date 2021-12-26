Столичный "Апоэль" лидирует. Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу
Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Израиля. Столичный "Апоэль" победил "Маккаби" (Ришон ле-Цион) 73:69.
Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Холон) 74:75
Последнюю четверть хозяева выиграли 18:6.
Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Ришон ле-Цион) 73:69
Столичный "Апоэль" одержал девятую победу и лидирует в чемпионате.
Защитник "красных" Ретин Обасоан набрал 21 очко, сделал 10 подборов и 7 передач.
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