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NEWSru.co.il :: Спорт26 декабря 2021 г., 08:10

Столичный "Апоэль" лидирует. Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу

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Столичный "Апоэль" лидирует. Результаты матчей чемпионата Израиля по баскетболу

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Израиля. Столичный "Апоэль" победил "Маккаби" (Ришон ле-Цион) 73:69.

Апоэль (Беэр-Шева) - Апоэль (Холон) 74:75

Последнюю четверть хозяева выиграли 18:6.

Апоэль (Иерусалим) - Маккаби (Ришон ле-Цион) 73:69

Столичный "Апоэль" одержал девятую победу и лидирует в чемпионате.


Защитник "красных" Ретин Обасоан набрал 21 очко, сделал 10 подборов и 7 передач.

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