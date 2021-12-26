НБА. "Юта" победила "Даллас"
В матче регулярного чемпионата НБА "Юта Джаз" победила "Даллас Мэверикс" 120:116. Решающей стала вторая четверть, которую "джазмены" выиграли 40:29.
"Юта" ведет погоню за лидерами Западной конференции. Техасцы находятся вне зоны плэй-офф.
Лучшим в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 33 очка.
Самым результативным в составе "Далласа" стал Джейлен Брансон (27).
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