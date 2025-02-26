"Интер" победил "Лацио" и вышел в полуфинал Кубка Италии

"Интер" вышел в полуфинал Кубка Италии, где состоится миланское дерби. "Сине-черные" победили "Лацио" 2:0.

"Интер": Хосеп Мартинес, Павар, Де Фрай, Биссек, Дармиан (Думфрис 24), Асллани (Чалханоглу 63), Зелински, Фраттези (Барелла 84), Димарко (Бастони 64), Тареми, Арнаутович (Корреа 64).

"Лацио": Мандас, Лаццари, Хила (Романьоли 46), Жиго, Лука Пеллегрини (Тавареш 61), Ровелла, Гендузи, Исаксен (Ибрагимович 78), Диа, Дзакканьи (Педро 61), Чауна (Нослин 61).

При примерно равном владении мячом чаще и точнее били по воротам римляне 13:4 и 6:2. При двух попаданиях в створ хозяева забили два гола и победили.

В первом тайме дважды опасно бил Исаксен. Оба раза Мартинес перевел мяч на угловой.

Первый опасный момент хозяев стал голевым. На 39-й минуте хозяева подали угловой. Защитники мяч вынесли. Арнаутович пробил слету метров с 25 1:0.

На 55-й минуте Исаксен прорвался к воротам. Вратарь парировал мяч ногой. Мяч перелетел через голкипера и мог оказаться в сетке, но Думфрис вынес мяч с линии ворот.

На 77-й минуте Чалханоглу реализовал пенальти 2:0.