Самый результативный матч сезона в НБА

В матче регулярного чемпионата НБА "Мемфис Гризлиз" в овертайме победил "Финикс Санз" 151:148.

Это самый результативный матч этого сезона НБА.

Основное время завершилось вничью 137:137.

Впервые с 1990 года сразу пять игроков "Санз" набрали в одном матче не менее 20 очков.

Рекорд НБА был установлен в декабре 1983 года. "Детройт Пистонс" победил "Денвер Наггетс" 186:184.