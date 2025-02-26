Самый результативный матч сезона в НБА
время публикации: 26 февраля 2025 г., 11:48 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 11:48
В матче регулярного чемпионата НБА "Мемфис Гризлиз" в овертайме победил "Финикс Санз" 151:148.
Это самый результативный матч этого сезона НБА.
Основное время завершилось вничью 137:137.
Впервые с 1990 года сразу пять игроков "Санз" набрали в одном матче не менее 20 очков.
Рекорд НБА был установлен в декабре 1983 года. "Детройт Пистонс" победил "Денвер Наггетс" 186:184.
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