Первый "трипл-дабл" Луки Дончича за новую команду. "Лейкерс" победил "Даллас"
время публикации: 26 февраля 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 12:28
В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Даллас Мэверикс" 107:99.
Первый "трипл-дабл" за "Лейкерс" Лука Дончич совершил в матче против своей бывшей команды (19 + 15 подборов + 12 передач + 3 перехвата + 2 блок-шота).
Это был первый матч Луки против "Далласа".
Леброн Джеймс набрал 27 очков и сделал 12 подборов.
Ссылки по теме