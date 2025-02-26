Первый "трипл-дабл" Луки Дончича за новую команду. "Лейкерс" победил "Даллас"

В матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" победил "Даллас Мэверикс" 107:99.

Первый "трипл-дабл" за "Лейкерс" Лука Дончич совершил в матче против своей бывшей команды (19 + 15 подборов + 12 передач + 3 перехвата + 2 блок-шота).

Это был первый матч Луки против "Далласа".

Леброн Джеймс набрал 27 очков и сделал 12 подборов.