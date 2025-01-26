После проигранного финала Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко разбила ракетку
время публикации: 26 января 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 08:22
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не сумела третий раз подряд стать победительницей Открытого чемпионат Австралии.
В финале она неожиданно проиграла американке Мэдисон Киз, впервые выигравшей турнир "Большого шлема", 3:6, 6:2, 5:7.
После поражения Арина не смогла сдержать эмоций и разбила ракетку.
Она сказала, что испытала разочарование и ей нужно было выплеснуть негативные эмоции.
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