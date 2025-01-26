x
26 января 2025
|
последняя новость: 08:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2025
|
26 января 2025
|
последняя новость: 08:42
26 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

После проигранного финала Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко разбила ракетку

Знаменитые спортсмены
Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 26 января 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 08:22
После проигранного финала Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко разбила ракетку
AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не сумела третий раз подряд стать победительницей Открытого чемпионат Австралии.

В финале она неожиданно проиграла американке Мэдисон Киз, впервые выигравшей турнир "Большого шлема", 3:6, 6:2, 5:7.

После поражения Арина не смогла сдержать эмоций и разбила ракетку.

Она сказала, что испытала разочарование и ей нужно было выплеснуть негативные эмоции.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2025

Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Оливия Гадецки и Джон Пирс
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2025

Победителями Открытого чемпионата Австралии стали Харри Хеллиоваара и Генри Паттен
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2025

Сенсация в финале Открытого чемпионата Австралии. Мэдисон Киз победила Арину Соболенко
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2025

Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Австралии