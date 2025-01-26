Чемпионат Испании. Первый хет-трик Мбаппе в "Реале". "Атлетико теряет очки
время публикации: 26 января 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 08:12
Состоялись матчи двадцать первого тура чемпионата Испании. "Реал" разгромил "Вальядолид" 3:0.
Мальорка - Бетис (Севилья) 0:1
Атлетико (Мадрид) - Вильярреал 1:1
"Индейцы" занимают второе место, отставая от "Реала" на 4 очка.
Жерар Морено третий год подряд забивает в ворота "Атлетико" в гостевом матче.
Севилья - Эспаньол (Барселона) 1:1
Вальядолид - Реал (Мадрид) 0:3
Все голы забил Килиан Мбаппе. Первый хет-трик он сделал в 19-м матче за "Реал".
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 января 2025