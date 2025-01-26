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Спорт

Дебют Мармуша и Хусанова. "Манчестер Сити" победил "Челси"

Футбол
время публикации: 26 января 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 13:11
На 68-й минуте Холанн убежал от опекуна и перебросил мяч серез вратаря 2:1
AP Photo/Scott Heppell

В матче двадцать третьего тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" 3:1.

"Горожане" поднялись на четвертое место.

За команду Хосепа Гвардиолы в этом матче дебютировали Абдукодир Хусанов (заменен на 54-й минуте) и Омар Мармуш (заменен на 74-й минуте).

На 3-й минуте грубо ошибся Хусанов. Он головой сбросил мяч назад. Получилась передача Джексону, который переадресовал мяч Мадуэке. Тот с пяти метров не промахнулся 0:1.

На 9-й минуте Джейдон Санчо мог удвоить преимущество гостей. Но Хусанов успел блокировать удар.

В ответной атаке "горожане" едва не отыгрались. Фоден нанес удар метров с 15 - штанга. На 34-й минуте Гюндоган пробил метров с 20. Голкипер мяч отбил. Мармуш добил мяч в сетку. Гол не засчитан - египтянин был в офсайде.

На 42-й минуте Гюндоган делает длинный пас вперед. Нуньеш в борьбе с защитником нанес удар. Голкипер мяч отбил. Гвардиол счет сравнял 1:1.

На 68-й минуте Холанн убежал от опекуна и перебросил мяч через вратаря 2:1.

На 87-й минуте Холанн вывел Фодена один на один 3:1.

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