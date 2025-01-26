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НБА. В Париже "Индиана" разгромила "Сан-Антонио"

Баскетбол
НБА
время публикации: 26 января 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 08:41
НБА. В Париже "Индиана" разгромила "Сан-Антонио"
AP Photo/Michael Conroy

Во втором матче регулярного чемпионата НБА, который проходил в Париже, "Индиана Пэйсерз" разгромила "Сан-Антонио Сперз" 136:98.

Последнюю четверть "Индиана" выиграла 38:12.

Самый результативный игрок матча - защитник "Пэйсерз" Тайриз Хеллибертон (28 + 3 подбора + 4 передачи + 2 перехвата).

Лидер "Индианы" Паскаль Сиакам сделал "дабл-дабл" (23 + 11 подборов + 3 передачи +2 перехвата).

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