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Спорт

Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд стали победительницами Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 26 января 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 10:55
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд стали победительницами Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Ng Han Guan

Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд стали победительницами Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В финале чешка и американка победили Си Сувей (Тайвань) и Елену Остапенко (Латвия) 6:2, 6:7, 6:3.

Финал продолжался 149 минут.

Катерина и Тейлор в прошлом сезоне стали победительницами Уимблдона.

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