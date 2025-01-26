Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд стали победительницами Открытого чемпионата Австралии
время публикации: 26 января 2025 г., 10:55 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 10:55
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд стали победительницами Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В финале чешка и американка победили Си Сувей (Тайвань) и Елену Остапенко (Латвия) 6:2, 6:7, 6:3.
Финал продолжался 149 минут.
Катерина и Тейлор в прошлом сезоне стали победительницами Уимблдона.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 января 2025