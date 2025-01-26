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Велоспорт. Израильтянин Михаил Яковлев стал победителем турнира в Португалии в спринте

Знаменитые спортсмены
Велоспорт
время публикации: 26 января 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 14:51
Велоспорт. Израильтянин Михаил Яковлев стал победителем турнира в Португалии в спринте
AP Photo/Ricardo Mazalan

В Анадии, Португалия, проходит турнир по велоспорту Troféu Internacional de Pista Artur Lopes.

Победителем в спринте стал израильский гонщик Михаил Яковлев, установивший в Париже олимпийский рекорд в этом виде соревнований.

На втором месте итальянец Стефано Моро, на третьем - литовец Лауринас Винскас.

Украинец Владислав Денисенко занял шестое место.

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