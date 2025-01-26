Велоспорт. Израильтянин Михаил Яковлев стал победителем турнира в Португалии в спринте

В Анадии, Португалия, проходит турнир по велоспорту Troféu Internacional de Pista Artur Lopes.

Победителем в спринте стал израильский гонщик Михаил Яковлев, установивший в Париже олимпийский рекорд в этом виде соревнований.

На втором месте итальянец Стефано Моро, на третьем - литовец Лауринас Винскас.

Украинец Владислав Денисенко занял шестое место.