26 января 2026
Спорт

Баскетбол, премьер-лига Израиля. Победы лидеров

Баскетбол
время публикации: 26 января 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 09:25
Баскетбол, премьер-лига Израиля. Сенсационные поражения лидеров
Danny Maron/Flash90

В воскресенье, 25 января, в 15-м туре баскетбольной премьер-лиги состоялись два матча.

"Маккаби" (Тель-Авив) в Рамат-Гане обыграл "Маккаби" (Рамат-Ган) – 98:91. Матч прошел в зале "Зисман".

В Тель-Авиве "Аапоэль" (Тель-Авив) победил "Апоэль" (Беэр-Шева/Димона) – 112:108 в дополнительное время. Игра состоялась в "Менора Мивтахим Арена".

"Ирони" Кирьят-Ата – "Апоэль" Холон 94:63.

Турнирная ситуация: после этих матчей "Апоэль" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Тель-Авив) лидируют с 29 очками, далее следует "Апоэль" (Иерусалим) (25 очков).

Спорт
