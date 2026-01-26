Баскетбол, премьер-лига Израиля. Победы лидеров
В воскресенье, 25 января, в 15-м туре баскетбольной премьер-лиги состоялись два матча.
"Маккаби" (Тель-Авив) в Рамат-Гане обыграл "Маккаби" (Рамат-Ган) – 98:91. Матч прошел в зале "Зисман".
В Тель-Авиве "Аапоэль" (Тель-Авив) победил "Апоэль" (Беэр-Шева/Димона) – 112:108 в дополнительное время. Игра состоялась в "Менора Мивтахим Арена".
"Ирони" Кирьят-Ата – "Апоэль" Холон 94:63.
Турнирная ситуация: после этих матчей "Апоэль" (Тель-Авив) и "Маккаби" (Тель-Авив) лидируют с 29 очками, далее следует "Апоэль" (Иерусалим) (25 очков).