26 января 2026
Спорт

Футбол, премьер-лига Израиля. После ничьей в Ашдоде лидирует "Бейтар"

Футбол
время публикации: 26 января 2026 г., 09:04
Футбол, премьер-лига Израиля. После ничьей в Ашдоде лидирует "Бейтар"
Danny Maron/Flash90

"Бейтар" Иерусалим сыграл вничью с "Ашдодом" на выезде – 1:1. Хозяева быстро открыли счет на 7-й минуте, "Бейтар" отыгрался после перерыва.

Премьер-лига, текущее положение команд:

1-е место: "Бейтар" Иерусалим – 46 очков (20 матчей).

2-е место: "Апоэль" Беэр-Шева – 45 очков (20 матчей).

3-е место: "Маккаби" Тель-Авив – 36 очков (19 матчей).

