UFC. Гэрри победил Пратеса. Энтони Смит после нокаута объявил о завершении карьеры

В Канзас-Сити состоялся турнир ММА UFC on ESPN: Machado Garry vs. Prates (также известный как UFC on ESPN 66).

В главном поединке бывший чемпион Cage Warrior ирландец Ян Мачадо Гэрри по очкам победил бразильца Карлоса Пратеса.

Китаец Чжен "Горный Тигр" Миньянгв конце первого раунда нокаутировал американца Энтони Смита. После поражения бывший претендент на титул чемпиона объявил о завершении карьеры.

Смит провел в профессиональном ММА 60 боев, в 38 победил.

Местный боец (из Канзас-Сити) Дэвид "Безмолвный убийца" Онама по очкам победил грузина Гигу Чикадзе.

Россиянин Абусупьян Магомедов решением судей победил бразильца Мишеля Перейру.

Бывший чемпион Ring of Combat американец Рэнди Браун во втором раунде нокаутировал датчанина Николаса Далби.

Россиянин Икрам Алискеров в конце первого раунда нокаутировал бразильца Андре Муниза.