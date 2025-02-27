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НБА. Дени Авдия получил травму. "Портленд" победил "Вашингтон"

Баскетбол
НБА
время публикации: 27 февраля 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 07:48
НБА. Дени Авдия получил травму. "Портленд" победил "Вашингтон"
AP Photo/Jess Rapfogel

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил в гостях "Вашингтон Уизардс" 129:121.

Израильский форвард "Портленда" Дени Авдия, ранее выступавший за столичную команду, получил травму. Он провел на площадке 5 минут 42 секунды. Набрал 5 очков.

Лучшим игроком матча стал форвард гостей Шедон Шарп (36 + 8 подборов + 5 передач + 1 перехват).

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