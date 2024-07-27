Олимпиада. Велоспорт. В гонке с раздельным стартом победил бельгиец
время публикации: 27 июля 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 19:24
Чемпионом Парижской олимпиады в гонке с раздельным стартом стал бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул.
Его результат - 36 минут 12.16 секунды.
Ремко Эвенепул - двукратный чемпион мира, чемпион Европы.
На втором месте итальянец Филиппо Ганна.
Бронзовую медаль завоевал бельгиец Вут ван Аэрт.
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