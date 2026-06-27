Драфт НХЛ. Впервые в истории выбран хоккеист с Каймановых островов

В Баффало проходит драфт НХЛ. Впервые в истории был выбран хоккеист с Каймановых островов.

Под номером 32 "Оттава Сенаторз" выбрала Джексона Ковера.

Канадский левый нападающий родился в Майами, но вырос на Каймановых островах.

Он начинал играть в хоккей на роликах.

Джексон выступал в Хоккейной лиге Онтарио за "Лондон Найтс".