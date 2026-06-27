Драфт НХЛ. Впервые в истории выбран хоккеист с Каймановых островов
время публикации: 27 июня 2026 г., 13:40 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 13:48
В Баффало проходит драфт НХЛ. Впервые в истории был выбран хоккеист с Каймановых островов.
Под номером 32 "Оттава Сенаторз" выбрала Джексона Ковера.
Канадский левый нападающий родился в Майами, но вырос на Каймановых островах.
Он начинал играть в хоккей на роликах.
Джексон выступал в Хоккейной лиге Онтарио за "Лондон Найтс".
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